Politiezones AMOW, KLM en Grimbergen zien aantal inbraken stijgen

Er is een verhoogd aantal inbraken in Merchtem en bij uitbreiding in de omliggende politiezones. “We noteerden veertien inbraken afgelopen weekend”, bevestigt de politie.

Liefst veertien woningen kregen afgelopen weekend in Groot-Merchtem ongewenst bezoek over de vloer. “In dertien woningen is de inbraak gelukt, in één woning bleef het bij een poging”, zegt commissaris Fred Scrayen van de politiezone Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel (AMOW). “Dat het er zoveel zijn, is opmerkelijk. Het is het fenomeen van rondtrekkende dadergroepen.”

"De inbraken gebeurden in de Slagmolenlaan (3), Terlinden (3), Sint-Jansstraat (4) en de rest verspreid over Groot-Merchtem. Ze maakten vooral juwelen en soms ook cash geld buit. Wat we ook zien, is dat de daders er niet voor terugdeinzen om via een plat dak aan de achterzijde van woningen binnen te dringen. Als een raam op de eerste verdieping dan niet goed is afgesloten of er geen rolluik is, dan dringen ze zo binnen.”

Eindejaar

Ook in de politiezone Grimbergen is er sprake van meerdere diefstallen afgelopen weekend. “Het waren er afgelopen weekend een tiental”, zegt korpschef Jurgen Braeckmans van de politiezone Grimbergen. “Naar de eindejaarsperiode toe zijn er traditoneel helaas meer inbraken die we vaststellen. Tijdens corona was er een terugval, maar nu is er dus opnieuw een stijging. De inbraken gebeuren vooral tussen 17 en 23 uur, vooral in appartementsgebouwen.”

Vooravond

De politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) noteert ook een stijging van het aantal inbraken. “Die gebeuren vooral in de vooravond tussen 17 en 24 uur”, vertelt korpschef Alain Meert van de zone KLM. “Ik heb geen exacte cijfers, maar afgelopen weekend waren het er een vijftal. Extra toezicht werd voorzien met anonieme dienstvoertuigen.”

Inwoners verwijzen op sociale media naar een link tussen het doven van de openbare verlichting ’s nachts, maar dat kan de stijgende inbraakcijfers in het weekend niet verklaren, want vrijdag- en zaterdagnacht wordt de openbare verlichting niet gedoofd.

De politiezones AMOW, Grimbergen en KLM roepen alvast op om alert te zijn. “Indien mensen iets verdacht zien, vragen we hen om 101 of 112 te bellen”, zegt commissaris Scrayen. “We willen er de mensen ook attent opmaken dat ze gratis preventie-advies kunnen vragen voor een inbraakveilige woning. Je kan ook gratis vakantietoezicht aanvragen bij de politie. Als mensen toch slachtoffer zijn, dan kunnen ze ook een beroep doen op slachtofferhulp.”