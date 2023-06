Politiezones Dilbeek, TARL en AMOW bekijken fusie

Komt het binnenkort tot een fusie tussen verschillende politiezones? Dat is de vraag die wordt gesteld in een haalbaarheidsstudie die momenteel loopt en waarin wordt onderzocht of de politiezones van Dilbeek, TARL en AMOW de krachten kunnen bundelen.

Het idee voor een fusie tussen verschillende politiezones is niet nieuw. De gesprekken hierover zijn al geruime tijd aan de gang, maar om de slaagkansen niet te hypothekeren, werd er niet al te veel ruchtbaarheid aan gegeven. Een fusie is niet onlogisch, want de taken voor de afzonderlijke politiekorpsen worden steeds uitgebreider en ook de problemen waarmee de verschillende korpsen moeten afrekenen, zoals drugssmokkel en cybercriminaliteit, overstijgen steeds meer de grenzen van de eigen politiezones. Een haalbaarheidsstudie moet nu nagaan of een fusie tussen de politiezones AMOW, TARL en Dilbeek mogelijk is. Ook provinciegouverneur Jan Spooren is bij de gesprekken betrokken.