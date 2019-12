Politiezones verhogen waakzaamheid aan tankstations

Gisterochtend werd het Q8-tankstation aan de Leuvensesteenweg in Tervuren overvallen. De twee daders bedreigden de uitbater met een wapen en bonden hem vast. Hij werd pas een uur later bevrijd door zijn broer. De man kreeg ook een slag op het hoofd en moest voor verzorging naar het ziekenhuis.

Het is derde overval op een tankstation in de Rand rond Brussel in twee weken tijd. Op 6 december werd een Total-tankstation overvallen in Overijse. tijdens hun vlucht crashten ze in Jezus-Eik, waarop ze een auto carjackten. Op 10 december sloegen daders toe in het Q8-station in Dilbeek.

De betrokken politiezones Dijle en Voer, Druivenstreek en Dilbeek leggen de feiten daarom naast elkaar om te onderzoeken of het om dezelfde daders gaat. Maar na de derde overval kort na elkaar, gelooft de politie alsmaar minder in toeval. Bovendien ging het telkens om meerdere gemaskerde en gewapende mannen. Vooral het geweld dat de daders elke keer gebruiken voor een relatief kleine buit, baart de politie zorgen.

De drie politiezones voeren ook de controles op aan tankstations. Tijdens de eindejaarsperiode patrouilleren de zones sowieso vaker, maar de tankstations worden extra in de gaten gehouden.