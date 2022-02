Politiezones Vlaams-Brabant werken samen om tekort aan politiemensen weg te werken

De provincie Vlaams-Brabant pakt het tekort aan politiemensen aan. In Halle-Vilvoorde bedraagt het gemiddelde aantal niet-ingevulde functies 20 procent. In sommige politiezones en diensten loopt dat percentage zelfs op tot 30 procent. Provinciegouverneur Jan Spooren organiseert nu samen met de 23 politiezones een nieuwe wervingscampagne.

De structurele tekorten bij de politiezones in onze regio zijn nijpend, want de grootstedelijke problematiek van Brussel die zich laat voelen in de Vlaamse Rand, de complexe mobiliteitssituatie en de aanwezigheid van de luchthaven zorgen voor almaar meer politiewerk. Daarom sloegen de zones vorig jaar onder het voorzitterschap van gouverneur Spooren de handen in elkaar om een plan rond rekrutering en selectie uit te werken. Nu kunnen de eerste acties op het getouw gezet worden.

Zo komt er een positieve wervingscampagne die meer mensen warm moet maken voor de job van politieagent. Ook moet een intensief begeleidingstraject de slaagkansen van kandidaten verhogen en heeft elke politiezone opgeleide ambassadeurs die nieuwelingen warm zullen maken voor een job in hun zone. Daarnaast wordt onderzocht hoe de Vlaams-Brabantse politieschool PIVO aantrekkelijker gemaakt kan worden voor kandidaat-politiemensen. “Het politielandschap in Vlaams-Brabant heeft medewerkers heel wat te bieden,” aldus Spooren. “Het enthousiasme dat ik in dit project opmerk, sterkt me in de overtuiging dat we er komende jaren in zullen slagen om meer mensen aan te trekken én te houden in onze zones.

Tegen 2025 moeten de tekorten alvast met tien procent weggewerkt zijn.

Op de foto: korpschef Erik Bassleer (zone VIMA) en Filip Van Steenbergen (zone KASTZE)