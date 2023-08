Pop-upspeelwijken trekken door Meise

Voor sommige gezinnen zijn bijvoorbeeld de prijs, de taal of de verplaatsing drempels om naar het reguliere speelplein in Meise te komen. En dus komt het speelplein naar hen toe. “De pop-up speelwijken werken met vrije in- en uitloop en een open aanbod aan activiteiten voor jong en oud. We zetten ook extra in op verrijkende activiteiten waarbij de Nederlandse taal gestimuleerd wordt”, zegt burgemeester Gerda Van den Brande. “We trekken deze zomer opnieuw naar verschillende wijken met tenten, muziek, speelmogelijkheden en nog veel meer! Het concept omvat alles: ontmoeting, buurtwerking en oefenkansen Nederlands.” Vandaag was er een speelwijk in de wijk Westrode Lattenbosweg. Een verslag zie je vanavond in ons nieuws.