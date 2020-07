Prémaman failliet: winkels Drogenbos en Zaventem blijven wel open

Gisteren is het faillissement van het Belgische filiaal van de Franse keten Orchestra-Prémaman officieel uitgesproken. In ons land blijven wel een tiental winkels open, vooral in Wallonië. In onze regio gaat de vestiging in Halle dicht en blijven de winkels in Drogenbos en Zaventem bestaan.