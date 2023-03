Preventiewerking Zennevallei vraagt aandacht voor kankerscreening

Preventiewerking Zennevallei is een initiatief van verschillende gemeenten in de Zennevallei, de plaatselijke eerstelijnszone en artsenkring , Logo Zenneland en het ziekenhuis van Halle. Samen vragen ze aandacht voor screening op kanker. “Te weinig inwoners uit de Zennevallei laten zich screenen op dikke darmkanker, borstkanker of baarmoederhalskanker. De bevolkingsonderzoeken in onze regio scoren zelfs ondermaats in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Met soms alle gevolgen van dien”, klinkt het bij preventiewerking Zennevallei.