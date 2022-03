Prijslijst van drugsdealer op muurtje aan kerk Sint-Stevens-Woluwe?

Op een muur aan de Sint-Stefaanskerk in Sint-Stevens-Woluwe prijken de prijzen van een lokale drugsdealer. Zo lijkt het althans, want de opschriften laten weinig aan de verbeelding over. Burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD) wil dat de ‘prijslijst’ zo snel mogelijk verwijderd wordt.

Het muurtje is sinds deze week beklad met volgende opschriften: "1g = 10 euro, 5g = 45 euro en 10g = 80 euro”. Het lijkt alsof een drugsdealer zijn handeltje aan het promoten is op een niet al te discrete manier. “Ik wist dat de muren beklad waren, maar niet dat er zoiets op stond. Er moet alleszins onderzocht worden waar dit vandaan komt en het moet zo snel mogelijk verwijderd worden”, zegt een verontwaardigde burgemeester Ingrid Holemans. “We gaan ons best doen om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer kan. Ik vermoed dat het gaat om een muur van een oude garage van de voormalige pastoor. Als die bouwvallig is, gaan we ze meteen afbreken. Anders gaan we dit zo snel mogelijk opkuisen, desgevallend met behulp van een gespecialiseerde firma.”

Of de plek gekend is voor drugsproblematieken laat Holemans in het midden. “De politie heeft daar wel al jongeren gevat die met drugs bezig waren, maar dat is wel al een tijd geleden. Recent heb ik daar niets meer over vernomen.”