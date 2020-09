Prijsuitreiking Natura Inspiratus in Plantentuin Meise

Gisteravond is er met een prijsuitreiking een plechtig punt gezet achter Natura Inspiratus, de expo die vier maanden liep in Plantentuin Meise. De tentoonstelling was bijzonder omdat de kunstenaars ouder zijn dan 50 jaar en op latere leeftijd hun artistiek talent ontdekten. Eén van de artiesten kreeg uit de handen van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) een Vlaamse Cultuurprijs.