Prijzen nieuwbouwwoningen blijven stijgen: “Woningmarkt aan twee snelheden”

De prijzen van nieuwbouwwoningen en -appartementen blijven ook in 2023 verder doorstijgen. In het eerste kwartaal steeg de prijs van een nieuwbouwhuis in Vlaams-Brabant met 2,1% tegenover vorig jaar, het minst van alle Vlaamse provincies. Daartegenover staat wel dat onze provincie veruit de duurste blijft. Dat blijkt uit een analyse van ontwikkelaar Matexi en vastgoeddataplatform Realo.

De vraag naar nieuwe, energiezuinige woningen zit sinds de energiecrisis stevig in de lift. Dat vertaalt zich ook in stijgende prijzen. De stabilisatie die zich eind 2022 leek af te tekenen, zet zich niet door. Op kwartaalbasis steeg de gemiddelde prijs van een nieuwbouwhuis in België met 2,4% ofwel bijna € 9.000. De stijging in Vlaams-Brabant ligt met 2,1% in de buurt van het gemiddelde en is het laagst van alle Vlaamse provincies. Met een prijs van bijna 450.000 euro blijft een nieuwbouwhuis in Vlaams-Brabant wel veruit het duurst.

“De prijzen van nieuwbouwwoningen blijven stijgen terwijl we op de markt van de bestaande woningen al enige tijd een afkoeling observeren”, zegt Fabrice Luyckx, data-analist bij Realo. “Vermoedelijk speelt op de markt van bestaande woningen de druk om te renoveren mee. Renovatiekosten kunnen de vraagprijs drukken. Nieuwbouwwoningen daarentegen zijn al zeer energie-efficiënt.”

De cijfers bevestigen volgens ontwikkelaar Matexi voor de eerste keer de stelling dat de vastgoedmarkt steeds meer gekenmerkt wordt door twee snelheden. “De opwaartse druk op de nieuwbouwprijzen is het gevolg van een toenemende aandacht van kopers voor de energiezuinigheid van een woning, de strengere renovatie regelgeving, de stijgende bouwkosten en een daling van het aanbod in 2022”, zegt Roel Helgers, markteconoom bij Matexi.