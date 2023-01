Problemen met watertoevoer in Lennik en Dilbeek door vier lekken

“Er zijn 4 lekken op een toevoersleiding van Farys in Drogenbos, in Dilbeek, in Asse en in Ukkel”, klink het bij De Watergroep. “Wij doen een beroep op die toevoersleiding om water te voorzien in Lennik, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw. Bewoners van deze 3 gemeentes kunnen op dit moment dan ook lagere druk of wateronderbrekingen ondervinden.” In Sint-Pieters-Leeuw zouden de problemen intussen onder controle moeten zijn na een aantal herschakelingen. “Door de herschakelingen is het ook mogelijk dat onze klanten daar tijdelijk melkachtig kraanwater krijgen”, laat De Watergroep weten. ”Dat komt omdat er heel fijne luchtbelletjes zijn vrijgekomen in het water. De speling van het licht geeft dan een melkachtige kleur aan het water. Dit verschijnsel heeft geen invloed op de kwaliteit van het drinkwater en verdwijnt na een tijdje automatisch.”

In een aantal woningen in de hoogstgelegen gebieden in Lennik, komt nog altijd geen water uit de kraan. Elders in Lennik kan de waterdruk lager dan normaal liggen. “Dat komt omdat we vanuit Lennik extra water naar Dilbeek pompen”, legt De Watergroep uit. “We proberen hier zo snel mogelijk een oplossing voor te vinden.” In Dilbeek zijn er vooral nog problemen in Schepdaal, Itterbeek, Dilbeek-centrum, Sint-Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle. “Er wordt momenteel bekeken of we nog extra herschakelingen, extra toevoer en drukaanpassingen kunnen doen om de hinder te beperken en de watervoorziening terug te garanderen. We doen er alles aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. “