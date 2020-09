Proces gestart tegen Zemstenaar met enorme collectie kinderporno

In Brussel is vanmorgen het proces van start gegaan tegen een 26-jarige man uit Zemst die terechtstaat voor het bezit en de verspreiding van kinderpornografisch materiaal. Volgens de openbaar aanklager bezat de jongeman de grootste collectie uit het gerechtelijke arrondissement Halle-Vilvoorde. “U laat alle verdachten mijlenver achter u op dat vlak”, klonk het in de zittingszaal.

De Belgische autoriteiten kregen lucht van de activiteiten van de twintiger na een melding vanuit de Verenigde Staten. Uit het onderzoek bleek dat de verdachte in de periode 2016-2018 beelden van seksueel misbruik van kinderen verzamelde en deelde met pedofielen via chatwebsites. Bij een huiszoeking werden alle computers en gegevensdragers van de man in beslag genomen en uitgelezen. “Daarbij werd 20 gigabyte aan kinderporno teruggevonden”, aldus de substituut-procureur. “Dat is de grootste collectie in Halle-Vilvoorde, u laat alle andere verdachten mijlenver achter u op dat vlak. De slachtoffers van het seksueel misbruik waren grotendeels jonger dan 10 jaar. Er werden zelfs beelden met kleuters, peuters en baby’s aangetroffen. De zoektermen die u gebruikte, laten ook weinig aan de fantasie over. Het is niet te schatten hoeveel kinderen seksueel werden misbruikt om aan uw noden te voorzien.”

De openbaar aanklager eiste vanmorgen op de zitting een effectieve gevangenisstraf van 37 maanden, zodat de man in het kader van zijn strafuitvoering automatisch voor de strafuitvoeringsrechtbank zal moeten verschijnen eens hij in aanmerking komt voor een vervroegde vrijlating. De advocaat van de twintiger vindt een effectieve celstraf niet aan de orde. “U mag mijn cliënt over de hele lijn schuldig bevinden”, pleitte meester Frédéric Thiebaut. “Wij betwisten de feiten niet. Je hoeft geen kinderen te hebben om je – en dan druk ik het nog zacht uit – ongemakkelijk te voelen bij het zien van de beelden. Maar een effectieve gevangenisstraf gooit het hele traject dat mijn cliënt intussen heeft afgelegd bij I.T.E.R. (Centrum voor Preventie, Begeleiding en Behandeling van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, nvdr.) in de vuilbak en dat zou contraproductief zijn. Een probatie-opschorting is volgens mij de beste oplossing. Op die manier kan hij vijf jaar lang opgevolgd worden en kunnen er voorwaarden worden opgelegd en kan hij in behandeling blijven voor zijn probleem.” Het parket verzette zich hevig tegen het voorstel van meester Thiebaut en bleef hameren op een effectieve bestraffing. “Er is 20 gigabyte aan materiaal gevonden, en dat op zo’n jonge leeftijd. Waar gaat dit naartoe?”