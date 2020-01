Proces gewelddadige raid in Buizingen uitgesteld na arrestaties in moordonderzoek

In Brussel is het proces tegen tien voormalige leden van de beruchte motorclub No Surrender uitgesteld naar mei. Ze staan terecht omdat ze in 2018 twee leden van een rivaliserende motorclub zwaar zouden hebben aangepakt in hun clubhuis in Buizingen. Een van de slachtoffers werd het hoofd ingeslagen met een hamer, van een andere man werden de benen verbrijzeld met een sloophamer.

De zaak werd vanmorgen uitgesteld omdat verschillende verdachten vorige week werden opgepakt in een ander dossier. Ze zouden een van hun medebeklaagden hebben gemarteld met een bunsenbrander. Die man, die vandaag dus ook terecht moest staan, verloor daarbij een oog. Daarenboven bleek vanmorgen dat een andere verdachte recent nieuwe verklaring heeft afgelegd, die de verdediging van de andere beklaagden nog niet heeft kunnen inkijken.

Het clublokaal van MC Immortal langs de Alsembergsesteenweg in Buizingen werd in de nacht van 13 op 14 april 2018 kort en klein geslagen. Vier leden raakten gewond, onder wie twee heel ernstig. De daders verbrijzelden de benen van een van de slachtoffers, de andere kreeg een hamer op het hoofd geslagen. Na onderzoek van de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde werden tien personen opgepakt. Het gaat om mannen die op dat moment lid waren van No Surrender. Een van hen raakte in december 2018, acht maanden na de raid in Buizingen, een oog kwijt toen hij in het clubhuis van No Surrender in Zwevezele bijzonder zwaar werd aangepakt. Hij werd bewerkt met een bunsenbrander en verloor een oog. De feiten speelden zich af kort nadat de tien waren opgepakt en waren vrijgelaten in afwachting van het verdere onderzoek. In het dossier rond de moordpoging ging de Brugse onderzoeksrechter vorige week woensdag over tot verschillende huiszoekingen. Van de acht personen die onder aanhoudingsbevel werden geplaatst, zijn er vier die vandaag hadden moeten terechtstaan voor de raid in Buizingen.

Daarenboven deelde het openbaar ministerie vanmorgen mee dat een andere beklaagde recent verklaringen heeft afgelegd in het dossier over de raid in Buizingen. De verschillende advocaten willen dat proces-verbaal nu eerst lezen en nakijken of ze nog kunnen optreden in het dossier. Een aantal beklaagden heeft namelijk dezelfde raadsman, maar door die nieuwe verklaring kan er zich een deontologisch probleem voordoen. De zaak werd om al die redenen uitgesteld naar 18 mei.