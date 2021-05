Proces tegen stropers in Kravaalbos van start

Voor de correctionele rechtbank van Brussel gaat morgen het proces van start tegen twee vermoedelijke stropers. Een van hen is een veldwachter die was aangesteld om de naleving van de jachtwetgeving in jachtgebieden te controleren. De beklaagden riskeren gevangenisstraffen tot 2 jaar cel en geldboetes tot 250.000 euro.

In de herfst van 2020 kreeg het Agentschap Natuur en Bos verschillende klachten over geweerschoten na zonsondergang in het Kravaalbos, dat op het grondgebied van Asse, Opwijk en Aalst ligt. Daarop besloten de natuurinspecteurs om, samen met de lokale boswachter, een controleactie te organiseren. Tijdens die controleactie werden een bijzondere veldwachter en een tweede man met geladen geweren aangetroffen in hun auto. De veldwachter droeg een uniform en reed rond in een wagen met veldwachtersemblemen. Een bijzondere veldwachter is iemand die wordt aangesteld door de gouverneur om na te gaan om de jachtregeling correct wordt nageleefd.

De twee vermoedelijke stropers werden bij de actie opgepakt en hun voertuig werd in beslag genomen. Tijdens latere huiszoekingen werden bij de veldwachter en zijn compagnon zeven verboden wapens, vergif, geluidsdempers en illegaal vogelvangst¬materiaal aangetroffen. Morgen moeten de twee beklaagden voor de rechtbank verschijnen op een inleidingszitting.