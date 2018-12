Proces treinramp Buizingen officieel van start op 8 januari

Het staat nu vast dat het proces rond de treinramp in Buizingen van 15 februari 2010 voor de politierechtbank in Brussel zal worden gevoerd. Ook de startdatum van het proces, 8 januari volgend jaar, is officieel bevestigd.

Het dossier van de treinramp verhuisde onlangs van het parket van Halle-Vilvoorde naar het parket van Brussel. Dat gebeurde op vraag van de treinbestuurder die terechtstaat. Hij wil dat het proces in het Frans gevoerd wordt. De politierechtbank van Halle, waar het proces in juni van start was gegaan, weigerde die, maar in beroep kende de arrondissementsrechtbank de wijziging toch toe. Daarop werd het dossier overgeheveld naar de Franstalige politierechtbank in Brussel.

Het parket heet nu alle partijen opgeroepen om op 8 januari te verschijnen op de zitting van de politierechtbank op 8 januari 2019. De rechtbank zal zetelen in de zittingszaal van het Hof van Beroep van Brussel. Op 8 januari is er een inleidingszitting.

Bij de treinramp in februari 2010 kwamen 19 mensen om het leven toen 2 treinen frontaal op elkaar botsten vlakbij het station van Buizingen. Naast de treinbestuurder die door het rood zou gereden zijn, worden ook de NMBS en Infrabel vervolgd omdat ze nalatig geweest zouden zijn met de veiligheid.

Het parket laat weten dat de burgerlijke partijen en de benadeelde personen, indien gewenst, de mogelijkheid hebben om de dienst slachtofferonthaal te contacteren via slachtofferonthaal.brussel@wvg.vlaanderen.be

Er is ook een speciale website gecreëerd waar benadeelde personen en burgerlijke partijen relevante informatie kunnen terugvinden: www.buizingen150210.be