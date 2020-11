Proces Treinramp Buizingen: parket eist geldboete van 540.000 euro voor Infrabel

Vandaag start in Brussel het proces in beroep over de treinramp in Buizingen. Het Brussels parket vordert een effectieve geldboete van 540.000 euro tegen Infrabel. In beroep staat alleen de spoorwegbeheerder terecht. Een treinbestuurder en de NMBS legden zich neer bij het vonnis dat de Brusselse politierechtbank vorig jaar uitsprak.