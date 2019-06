Project hernieuwbare energie met steun provincie

De provincie Vlaams-Brabant investeert bijna 150.000 euro in het Green Energy Park in Zellik (Asse), waar alles draait om slimme stroomnetwerken en groene mobiliteit.

De provincie investeert de grote som in batterijen voor de opslag en afname van energie in het Green Energy Park in Zellik. Op de campus zal een multifunctioneel gebouw de faciliteiten aanbieden voor onderzoek naar vernieuwende technieken voor energieopslag, slimme elektriciteitsnetwerken en groene mobiliteit.

Het Green Energy Park, gelegen in het Research Park in Zellik, is een grootschalige proeftuin waar bedrijven, onderzoeksinstellingen en gebruikers samenwerken aan nieuwe, duurzame oplossingen voor de uitdagingen inzake energie en mobiliteit. Het Park is opgericht door de onderzoeksinstellingen van de VUB en het UZ Brussel en verder ontwikkeld in samenwerking met onder meer de Vlaamse overheid, de gemeente Asse en 52 bedrijven. Volgens gedeputeerde voor economie Ann Schevenels (Open VLD) wordt het Park één van de paradepaardjes van onze innovatieve kennisregio en een belangrijke demosite voor dergelijke energieprojecten in heel Europa.