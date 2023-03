Propere Burgers in Zaventem-Noord ruimen maandelijks zwerfvuil

Het was buurtbewoner William die tijdens zijn wandelingen veel zwerfvuil opmerkte in de wijk Zaventem-Noord. Hij lanceerde het idee om dat probleem samen met de buurt aan te pakken en trok naar het buurthuis waar hij al vrijwilliger was. Daar reageerden buurtwerkers Mark en Noémie meteen enthousiast. “Na een buurtbevraging stond het zwerfvuilprobleem al hoog op de agenda. Een opruimactie zien we als het perfecte initiatief om de leefbaarheid van de buurt te versterken.”

In overleg met afvalintercommunale Interza ontstond het idee om op regelmatige basis de wijk onder handen te nemen. “Het is fijn dat burgers dit samen met de buurtwerking opnemen,” vindt vrijwilligerscoach Hilde Goldenberg van Interza. Schepen Alihsan Özkan vult aan: “We reken erop dat onze burgers de buurt ook niet verder vervuilen. Zelf zet ik me als Propere Burger ook graag in om een paar rondjes mee te gaan.”

Ben jij ook een Propere Burger? Elke eerste maandag van de maand kan je vanaf 14u deelnemen aan de zwerfvuilactie in Zaventem-Noord. De buurtwerking en Interza voorzien grijpers en vuilniszakken.