Protest tegen afbraak oude jongensschool Grimbergen

In Grimbergen is het openbaar onderzoek afgerond naar de bouwplannen voor de uitbreiding van het gemeentehuis. Als die worden uitgevoerd, moet de aanpalende oude jongensschool tegen de vlakte. Een inwoonster van Grimbergen vindt dat het gemeentebestuur daarmee het pittoreske en historische zicht verminkt.

Het gemeentehuis, met daarnaast de voormalige onderwijzerswoning en de oude jongensschool, vormt een bouwkundig geheel in het centrum van Grimbergen. De plannen zijn klaar om het gemeentehuis uit breiden en er komt ook een nieuw schoolgebouw. Maar daarvoor moet de oude jongensschool gesloopt worden en dat ziet Aurelie Gerth niet zitten. Zij diende alvast een bezwaarschrift in en hoopt dat veel andere Grimbergenaren dat ook deden. ““Ik merk dat er in mijn omgeving dat heel veel mensen dit een heel mooi gebouw vinden en dat ze echt wel vinden dat het deel uit maakt van de dorpskern en absoluut niet willen dat het zomaar zou verdwijnen”, zegt ze.

De oude jongensschool dateert van 1905 en werd uitgebreid in 1911 en 1936. Momenteel huizen hier nog het vijfde en zesde leerjaar van Basisschool Prinsenhof, maar het gebouw is uitgeleefd en brandonveilig. Het is rijp voor de sloop, zegt de gemeente. “Als ze gewoon al minstens de gevel zou bewaard kunnen blijven en als het gebouw erachter dan een nieuwbouw is dan is dat voor mij absoluut geen probleem”, aldus Aurelie Gerth. “Ik denk dat dat ook voor de meeste Grimbergenaren een aanvaardbaar compromis zou zijn, maar het absoluut zomaar afbreken is voor veel Grimbergenaren geen goede optie.”

Het Agentschap Onroerend Erfgoed beschouwt het pand als waardevol, maar het is niet beschermd dus doet de gemeente er eigenlijk mee wat ze wil, dus ook de façade afbreken. “De buitengevel bewaren is een van de eerste vragen die we aan het ontwerpbureau gesteld hebben”, zegt eerste schepen Philip Roosen. “Maar vanuit de volumestudie moesten we de nieuwbouw een beetje naar voor trekken om aan onze voldoende vierkante meters te komen en dan is het behoud van die gevel op geen enkele manier nog een mogelijkheid.” De gemeente heeft wel aan de architect gevraagd of er bepaalde stukken van de gevel niet aan de binnenkant herbruikt kunnen worden om toch nog een visuele link met het verleden te behouden.