Protest tegen afbraak Ursulinenklooster Melsbroek blijft

Het Nationaal MS Centrum in Melsbroek krijgt van de gemeente Steenokkerzeel een omgevingsvergunning en daardoor ligt de weg naar een nieuwbouw open. Met de vergunning deblokkeert het gemeentebestuur een dossier dat al jaren vastzit. Maar om de bouwplannen van de MS-kliniek te realiseren zou ook de oudste vleugel, een 200 jaar oud kloostergebouw, tegen de vlakte moeten en dat stuit op protest in Melsbroek.

De omgevingsvergunning die de MS-kliniek kreeg maakt de afbraak van het oude pand mogelijk. Maar daarmee zou een stuk erfgoed verdwijnen dat al meer dan 200 jaar het dorpsgezicht van Melsbroek bepaalt. “Het is een discussie die al tien jaar aansleept. Wij hebben al die jaren onderhandeld met de MS-kliniek en de gouverneur heeft al een paar keer bemiddeld. Na tien jaar moeten we een knoop doorhakken omdat de kliniek dringend moet voldoen aan de normen van een zorginstelling”, zegt burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon.

De afbraak van het klooster stuit op verzet van het actiecomité 'Ode aan een stukje Melsbroek' dat ondertussen 600 handtekeningen verzamelde. De tegenstanders van de afbraak van het voormalige Ursulinenklooster overwegen om bij de provincie in beroep te gaan tegen de afgeleverde omgevingsvergunning. Het actiecomité wil dat het klooster wordt gerestaureerd in functie van het nieuwe ziekenhuis. Maar het oude pand is niet beschermd en dus doet de eigenaar er eigenlijk zijn zin mee.

"Dat is niet helemaal waar, het gebouw staat wel op de inventaris van Onroerend Erfgoed. Dat betekent dat het wel degelijk erfgoedwaarde heeft, de inventaris is vastgesteld door de minister en het is aan de gemeente om een vergunning af te leveren maar zij moeten wel effectief de richtlijnen van Erfgoed in beschouwing nemen en dat is volgens ons onvoldoende gebeurd”, zegt Nele Vanderhulst van het Actiecomité 'Ode aan een stukje Melsbroek'.

Verdeeldheid bij Groen

Ook de heemkring Ter Ham van Steenokkerzeel pleit voor het behoud van het voormalige Ursulinenklooster. Het dossier van de nieuwe MS-Kliniek in Melsbroek verdeelt zelf de politiek in Steenokkerzeel. Twee van de drie verkozenen van de partij Groen keerden uit onmin met het partijstandpunt hun fractie de rug toe. AnnDerS1820 ziet vooral de geplande ondergrondse parking onder het nieuwe ziekenhuis niet zitten.

"Wij denken dat het niet opportuun is om al dat verkeer van het personeel van de kliniek naar het centrum van Melsbroek te trekken dus wij willen echt gaan voor die parking aan de rand van het dorp. dat kan gedurende vijf jaar dat de verbouwingswerken bezig zijn dus zien wij niet goed in waarom dat niet kan als permanente oplossing. Het niet aanleggen van die ondergrondse parking zou ook willen zeggen dat er wel geld is voor verbouwing mét behoud van het erfgoed."