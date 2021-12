Protestactie tegen woonproject in Hoeilaart

In Hoeilaart kwamen vond dit weekend een protestactie plaats tegen een woonproject. Op de Koldamsite zouden 100 woningen komen en dat is volgens de actievoerders te veel.

Een 75-tal mensen kwam op straat tegen wat ze de verstedelijking van hun gemeente noemen. Een woonproject van bijna 100 woongelegenheden in het centrum op de Koldamsite is voor hen de druppel. “Met projecten als deze worden we een stad in plaats van een gemeente en dat willen we niet”, klonk het bij de actievoerders.