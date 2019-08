Providentia ruimt 300 kilogram afval uit woonblok

Huisvestingsmaatschappij Providentia onderneemt actie tegen de overlast in een sociaal woonblok aan het Borrekensveld in Strombeek-Bever. Buurtbewoners klaagden onder meer over bergen vuilnis in het gebouw, verloedering, sporen van druggebruik en illegalen die er de nacht doorbrengen.

Tientallen vuilniszakken met vliegen en maden en een walgelijke geur in de gangen. De situatie in het appartementsblok is zo ernstig dat verschillende bewoners aan verhuizen denken. In lokalen die dienen om fietsen te stockeren, wordt massaal afval gedumpt of slapen illegalen.

“We waren op de hoogte van de overlast doordat enkele bewoners ons foto’s toestuurden. Maar dat de situatie zo ernstig is, wisten we niet. Daarom hebben we de opruimactie die in september gepland stond vervroegd naar vandaag”, laat Providentia weten.

Vandaag is al zo’n 300 kilogram afval uit het woonblok verwijderd. Morgen komt een gespecialiseerde firma de rest ophalen en zal het appartementsblok volledig reinigen. “We gaan ook een preventiecampagne opstarten met de bewoners. Tot slot is ook de politie en de gemeente Grimbergen op de hoogte gebracht van het afvalprobleem”, besluit Providentia.