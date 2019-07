Provincie behandelde vorig jaar 830 GAS-dossiers

Vlaams-Brabant behandelde vorig jaar 830 GAS-boetes in Halle-Vilvoorde. In negen op de tien gevallen werd een boete uitgeschreven. Gemiddeld bedroeg die 93,5 euro.

Voor het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde ontving de provincie in totaal 840 dossiers. 834 daarvan werden behandeld. Dat is een derde minder dan vorig jaar, toen 1.178 GAS-dossiers werden behandeld. “In 2018 hebben we geen dossiers behandeld van de autoluwe zondag van de stad Vilvoorde. Dit vertegenwoordigde in het verleden een paar honderd dossiers”, verklaart gedeputeerde voor de juridische dienst Tom Dehaene de daling.

In 9 op de 10 dossiers werd een geldboete opgelegd, goed voor in totaal 740 boetes. De gemiddelde geldboete bedroeg 93,5 euro. In zeven gevallen werd de maximumboete van 350 euro opgelegd. De meeste boetes waren voor sluikstorten, gevolgd door overlast door dieren en geluidsoverlast.

Vlaams-Brabant behandelde het voorbije jaar voor 27 gemeenten in onze regio GAS-dossiers. De provincie doet dat niet voor Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst, Roosdaal, Ternat, Liedekerke en Zaventem. Sinds 2018 is de provincie ook niet meer bevoegd voor Dilbeek, maar het werkte vorig jaar wel nog dossiers af voor die gemeente.

"We zijn altijd steeds geweest van dit systeem omdat ook de kleinere inbreuken op politiereglementen niet onbestraft blijven. Bovendien zorgt deze aanpak voor een uniforme behandeling van deze inbreuken voor de inwoners van deze gemeenten. De afhandeling zal in de toekomst sneller verlopen. De provincie is klaar om alles digitaal en geautomatiseerd te laten verlopen", besluit Tom Dehaene.