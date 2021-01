Provincie geeft gunstig advies voor Broeklin in Machelen

Projectontwikkelaar Uplace wil in Machelen, vlak bij het viaduct van Vilvoorde, een werkwinkelwijk bouwen met maakwinkels, kantoren, een bedrijventerrein, ruimte voor recreatie en een park. Bij de eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning dienden de stad Vilvoorde en de provincie Vlaams-Brabant nog bezwaar in. De provincie las in de plannen te weinig garanties rond het concept van de maakwinkels en vond ook de voorziene parking veel te groot. Uplace paste daarop z’n plannen aan en diende een nieuwe aanvraag in. Die krijgt nu wel de goedkeuring van de provincie. “We gaan akkoord met de inhoud van het aangepaste voorstel van de omgevingsvergunnings-aanvraag”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “Het bedrijf heeft de gevraagde wijzigingen in verband met de complementariteit met het kernwinkelgebied van Vilvoorde en Machelen en duurzame mobiliteit uitgevoerd. Concreet gaat het om een verduidelijking en verstrenging van het maakwinkelconcept, een vermindering van het aantal parkeerplaatsen voor wagens en een monitoringsplan voor het parkeren, een verhoging van het aantal fietsenstallingen en een shuttleverbinding met het station van Vilvoorde.” Ook de stad Vilvoorde liet eerder al weten zich te kunnen vinden in de aangepaste plannen. Het openbaar onderzoek loopt af op 30 januari. Het Broeklin-project van Uplace is deel van het Strategisch Project ‘Reconversie Vilvoorde-Machelen’. “Met dit project willen we, samen met de stad Vilvoorde, de gemeente Machelen en POM Vlaams-Brabant, dit reconversiegebied omvormen tot een nieuwe stedelijke hefboomplek die hoog inzet op duurzaamheid, een menging van functies, een kwalitatief openbaar domein, een klimaatrobuust netwerk van groen en water, en op een duurzame ontsluiting”, besluit gedeputeerde Tom Dehaene.