Provincie reikt Toerisme Awards uit

Gisteravond zijn de Toerisme Awards van de provincie Vlaams-Brabant uitgereikt in het PIVO in Asse. Een jury selecteerde daarvoor telkens drie genomineerden in vijf categorieën. De voorbije weken kon het grote publiek online zijn stem uitbrengen op één van hen. Daarnaast reikte de toeristische sector zelf ook een prijs uit voor dé toeristische ondernemer van het jaar.

De provincie bracht gisteren in Asse de hele toeristische sector van Vlaams-Brabant bijeen om ondernemingen in de bloemetjes te zetten. “Toerisme is een belangrijk economisch gegeven”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA). “Ongeveer 10 procent van alle tewerkstelling in Vlaams-Brabant gebeurt in de toeristische sector. Maar ook voor onze Vlaams-Brabantse identiteit is het belangrijk.”

Erfgoed

In onze regio viel de abdij en microbrouwerij in Grimbergen in de prijzen met de award voor erfgoed. Sinds twee jaar wordt er opnieuw bier gebrouwen en daar wordt elke geïnteresseerde bij betrokken. “We willen traditie en toekomst samenbrengen op een attractieve manier en dat spreek het publiek aan. Daar zijn we uiteraard zeer blij mee”, reageert abt Erik De Sutter.

Meest fietsvriendelijke onderneming

De andere winnaar uit onze regio was fietscafé Rustinneke in Pepingen, dat als meest fietsvriendelijke onderneming werd verkozen. Broers Joris en Bart waren jarenlang actief als thuisverplegers, maar zetten sinds twee jaar alles op het fietstoerisme in het Pajottenland. ”Mensen die geen fiets hebben, kunnen een fiets huren”, vertelt Joris Michiels. “Elektrische fietsen kunnen bij ons opgeladen worden. Ondertussen kunnen ze bij ons in het café iets drinken en iets kleins eten. Op termijn willen we inzetten op mensen met een beperking om ook hen een fietsbeleving te geven.”

Een uitgebreid verslag van de Toerisme Awards en een gesprek met alle winnaars zie je zaterdag in VIVA! op RINGtv.