Provincie schaft extra coronamaatregelen af

Op 4 november 2020 legde gouverneur Jan Spooren in Vlaams-Brabant een aantal bijkomende coronamaatregelen op. Dat was toen nodig omdat de besmettingsgraad in onze provincie erg hoog was. Zo was je in Vlaams-Brabant bijvoorbeeld verplicht om altijd een mondmasker bij te hebben en moest je het ook dragen in kerken, op markten en in publieke gebouwen. Een aantal van die maatregelen zijn nu opgenomen in het nieuwe ministerieel besluit. Andere worden door de versoepelingen opgeheven. Gouverneur Jan Spooren heeft daarom beslist om de bijkomende provinciale maatregelen op te heffen. Hij benadrukt wel dat voorzichtigheid geboden blijft.