Provincie Vlaams-Brabant verzekert toekomst Pro Natura

De provincie Vlaams-Brabant trekt de komende zes jaar meer dan 2 miljoen euro uit voor de organisatie van zogenaamde Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen. In Halle-Vilvoorde is de werking van Pro Natura daardoor verzekerd voor de toekomst.

De ploegen van Pro Natura staan in voor het beheer van kleine landschapselementen en voor landschap- en natuurontwikkeling. De vzw uit Vilvoorde coacht daarbij vaak mensen die moeilijk werk vinden. Ook alternatief gestraften of vluchtelingen die zinvolle arbeid kunnen verrichten worden ingeschakeld.

"Zo dragen ze bij tot het behoud en de verbetering van de biodiversiteit. Met dit initiatief zorgen we niet enkel voor onze natuur, maar ook voor bijkomende sociale tewerkstelling in de natuursector. De INL-ploegen vormen een win-win voor de natuur en de sociale economie”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

De komende zes jaar investeert de provincie Vlaams-Brabant 2,13 miljoen euro in de ploegen. IGO - dat in het Leuvense actief is - en Pro Natura krijgen elk de helft van dat bedrag. In onze regio zijn zeven ploegen actief in 27 gemeenten. 62 mensen worden daardoor tewerkgesteld.