Provincie: voor het eerst met N-VA, Groen verontwaardigd

CD&V, Open Vld en N-VA vormen samen de bestuurscoalitie voor de komende zes jaar. Daarmee komt N-VA voor het eerst sinds het ontstaan van de provincie in 1995 in het bestuur. Tot 2012 was de deputatie onafgebroken samengesteld uit CD&V, sp.a en Open Vld. Om aan een meerderheid te geraken haalden de drie partijen er in 2012 Groen bij.

Bij de verkiezingen op 14 oktober haalde N-VA 10 zetels, CD&V 7 en Open Vld 5, waarmee ze in de nieuwe provincieraad samen een meerderheid van 22 zetels zullen hebben op een totaal van 36.

De gedeputeerden voor de volgende zes jaar zijn Ann Schevenels (Open VLD), Bart Nevens (N-VA) en Tom Dehaene en Monique Swinnen voor CD&V. Deze laatste wordt in 2021 opgevolgd door Gunther Coppens (N-VA).

Groen reageert bijzonder teleurgesteld op de coalitie. De partij klom van 5,5 naar 15%, maar mag dus niet meer mee besturen. Groen-gedeputeerde Tie Roefs vreest dat veel van haar realisaties met de grond gelijk gemaakt zullen worden door de nieuwe coalitie. Ze noemt de voorbije onderhandelingen 'politiek gemarchandeer van het laagste niveau'.