Provincie wil zwembad domein Huizingen sluiten

Het openluchtzwembad van het provinciedomein in Huizingen, dat bij mooi weer in de zomermaanden heel wat zwemmers lokt, is intussen een kwart eeuw oud. Volgens de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant is de tijd rijp om het te sluiten. “uurzame waterrecreatie in plaats van openluchtzwembad. “Vandaag heeft het bad het einde van zijn levensduur bereikt. Ondanks jarenlange investeringen is verdere uitbating niet meer maatschappelijk te verantwoorden. De technieken, de energieprijzen en de hedendaagse inzichten rond duurzaamheid betekenen het einde voor verwarmde openluchtchloorbaden.” Als de provincieraad instemt met het voorstel van de deputatie, gaat de sluiting van het zwembad al meteen vanaf dit jaar in. “Als alternatief zetten we in op meer duurzame waterrecreatie met speel- en genietplekken met natuurlijk water”, laat gedeputeerde voor provinciedomeinen Ann Schevenels nog weten.

Oppositiepartij Groen heeft grote vragen bij de beslissing van het provinciebestuur. “We hebben geen zwemwater te veel in onze provincie", vindt Groen-fractieleider Tie Roefs. "We pleiten daarom al veel langer voor meer en gezondere zwemfaciliteiten. We zijn niet voor energieverslindende infrastructuur, maar de vraag naar een zwemvijver zoals de zwemvijver Boekenberg in Deurne bij Antwerpen valt al jaren in dovemansoren. Nochtans trekt deze natuurlijke zwemvijver in het Antwerpse altijd veel zwemlustigen.”