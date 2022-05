Provinciedomein Huizingen middagstad voor 11de editie 1000 km voor Kom op tegen Kanker

De provincie Vlaams-Brabant verwelkomde de pelotons van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker met open armen. “Wij zijn trots om de deelnemers en supporters te mogen ontvangen in ons provinciedomein in Huizingen” zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor recreatie. “De 1000 km voor Kom op tegen Kanker, dat is het warmste evenement van het jaar en ligt ons nauw aan het hart. De pelotons reden het domein binnen door een erehaag en konden samen met hun supporters terecht in onze evenementenzone.” De 1000 km voor Kom op tegen Kanker is aan z’n elfde editie toe. “Elk deelnemend team zamelt in aanloop naar het evenement minstens 5.500 euro in voor kankeronderzoek”, legt Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker uit. “Het sportieve concept van de 1000 km De totale afstand, 1000 km, wordt gereden in vier dagen en onderverdeeld in acht ritten van 125 km. Elke dag een lus van 250 km.”