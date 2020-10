Provinciedomeinen schrappen georganiseerde activiteiten

De provinciedomeinen in onze provincie passen hun werking aan, maar blijven open. Alle georganiseerde activiteiten zijn geannuleerd. Voor het Domein van Huizingen betekent dit dat er geen herfstwandelingen zijn en dat de activiteiten met de huifkar en hoefsmid in de herfstvakantie niet doorgaan.

“De verstrengde richtlijnen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zorgen er voor dat we ook in onze provinciedomeinen maatregelen moeten nemen,” aldus gedeputeerde Ann Schevenels. “Het goede nieuws is dat mensen zich nog altijd mogen ontspannen, toch als ze zich aan de regels zoals afstand houden en in de eigen bubbel blijven houden. Anderzijds moeten we wel alle georganiseerde activiteiten stopzetten.”