PVDA-lijsttrekker Kemal Bilmez werkte als pakjessorteerder bij DHL: “Stem van de werkende mens vertegenwoordigen”

PVDA stelt de 29-jarige Kemal Bilmez uit Dilbeek voor als lijsttrekker voor de federale verkiezingen in Vlaams-Brabant. Als voormalig pakjessorteerder op de luchthaven heeft hij naar eigen zeggen echt voeling met het werkvolk. De koopkracht is voor hem een centraal thema. Zijn partij wil vooral iets doen aan de almaar stijgende prijzen in de supermarkt door een verlaging van de BTW.

Kemal Bilmez is een bekend gezicht in het verenigingsleven in Dilbeek als voormalig hoofdleider van de chiro en bestuurslid van het jeugdhuis. Maar in de nationale politiek is hij voorlopig nog een nobele onbekende. Toch is hij ambitieus. “Met de PVDA willen we voor het eerst iemand naar de Kamer sturen vanuit Vlaams-Brabant”, zegt Bilmez. “Dat is belangrijk want we zijn de enige partij die echt luistert naar de problemen van het werkvolk. Zij moeten krijgen waar ze recht op hebben: een pensioen op 65 jaar, deftige lonen en een betaalbaar leven.”

Als voormalig pakjessorteerder op de luchthaven heeft Bilmez zelf kunnen ondervinden hoe de maand doorkomen voor veel werkende mensen een probleem is. Voor hem is de koopkracht dan ook een centraal thema voor de verkiezingen. “Zoals de prijzen nu stijgen, is het voor mij en vele anderen onhoudbaar om rond te komen. Een volle winkelkar betalen doet mij vandaag pijn aan het hart. Dat heeft mij gemotiveerd om deze uitdaging aan te gaan. Op een jaar tijd zijn de prijzen met 15% gestegen. Daarom wil mijn partij een verlaging van de BTW naar 0% op voeding.”