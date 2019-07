Raad van State geeft Homans ongelijk: burgemeesters vier faciliteitengemeenten toch benoemd

In februari weigerde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de benoeming van Alexis Calmeyn in Drogenbos, Pierre Rolin in Sint-Genesius-Rode, Yves Ghequière in Linkebeek en Frédéric Petit in Wezembeek-Oppem. In die vier faciliteitengemeenten waren de oproepingsbrieven voor de verkiezingen zowel in het Nederlands als het Frans verstuurd, volgens het taalregister dat de gemeenten aanlegden.

Volgens de minister moeten de inwoners van de faciliteitengemeenten iedere keer opnieuw aangeven dat ze een document van de overheid in het Frans willen ontvangen. De vier betrokken burgemeesters gingen in beroep bij de Raad van State en krijgen nu gelijk. Volgens het arrest van de Raad van State zijn de burgemeesters van de vier gemeenten meteen ook benoemd.