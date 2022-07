Raad van State schorst vergunning pop-up bar Zanzibar

Tot en met 2018 vond Zanzibar plaats in Steenhuffel. De pop-up zomerbar trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Na klachten van buurtbewoners over overlast wilde de bar een jaar later verhuizen naar Wolvertem in Meise, maar uiteindelijk zag de organisatie de erg strenge regels die de gemeente oplegde niet zitten en ging het zo naar een weide in Merchtem, op de grens met Londerzeel. Maar ook daar kwamen er klachten van buurtbewoners over geluids- en verkeersoverlast. Door de coronacrisis werd het evenement twee jaar in de koelkast gestopt en in mei kondigde Zanzibar aan opnieuw te openen, maar mét een plan tegen overlast.

Dat mocht niet baten, een buurtbewoonster stapte naar de Raad van State tegen de vergunning die Zanzibar kreeg van de gemeente en krijgt nu gelijk. De Raad van State stelt dat Zanzibar plaatsvindt in agrarisch gebied en dat de gemeente Merchtem bij het uitreiken van een vergunning niet voldoende heeft beoordeeld welke impact de zomerbar op de omgeving zou hebben. De Raad van State beveelt dan ook de schorsing van de het besluit van de gemeente Merchtem om Zanzibar een vergunning te geven.

Zanzibar opende de deuren eind mei en zou normaal gezien nog plaatsvinden tot begin september.

Foto: archief.