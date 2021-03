Raad van State verwerpt bezwaren tegen sneltram langs A12

De werken aan de sneltram langs de A12 kunnen in 2023 starten. Door het arrest van de Raad van State zijn de laatste procedures die liepen tegen de plannen van de baan. “De Vlaamse Rand snakt naar hoogwaardig openbaar vervoer en het aanbieden van kwaliteitsvolle alternatieven voor de auto is een van de speerpunten van mijn beleid”, aldus een tevreeden minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Het dossier rond de sneltram sleept al jaren aan. In 2018 al werden de ruimtelijke plannen voor het tracé al vastgesteld. Twee partijen startten een procedure bij de Raad van State om die plannen te laten vernietigen. Het tracé loopt langs de A12 en heeft haltes in Willebroek, Londerzeel, Wolvertem, Meise, Strombeek en Brussel. Over het bijna 30 kilometer lange traject zou je zo’n 40 minuten doen. Dat is een half uur sneller dan het openbaar vervoer vandaag.

Door een recent arrest van de Raad van State is nu de laatste van de procedures ook van de baan. “De Sneltram is goed voor een investering van zo’n 450 miljoen euro. Samen met de 75 miljoen euro voor de Ringtrambus en de 150 miljoen euro voor de Luchthaventram is dit een enorme investering in onze doelstellingen rond de modal shift in deze filegevoelige regio”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Het licht staat dus op groen voor de aanleg van het tracé. “Dit najaar wordt de conceptnota goedgekeurd. Ondertussen worden ook de tramhalteomgevingen uitgewerkt”, vertelt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap. “We willen de vergunning aanvragen en verkrijgen in 2022, om dan in 2023 een aannemer te zoeken om dan te starten met de werken.”