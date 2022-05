Radio çava?! biedt luisterend oor aan leerlingen van KOBOS

Gisteren konden de leerlingen van de middelbare school Kobos in Kapelle-Op-Den-Bos tijdens de middagpauze genieten van muziek op de speelplaats. Dat kon dankzij Radio çava?!, dat is een radiozender uit de streek die speciale aandacht heeft voor het welzijn van jongeren.

Radio çava is een initiatief van Jongeren Adviescentrum (JAC) Halle-Vilvoorde en LogoZenneland. De radiozender werd geboren in volle coronaperiode en focuste van meet af aan op de gevolgen van corona voor het welzijn van jongeren. Radio çava trekt de regio rond en overal waar ze komen, staan de jongeren centraal. "Meestal duurt de radioshow twee uur en zoeken wij lokale organisaties die zich met jongeren bezighouden. We willen echt de kracht van de jeugd in het daglicht zetten”, zegt Shauni De Mul van het JAC Halle-Vilvoorde.

Op Radio çava?! zijn verzoekplaten te horen, maar de zender wil ook en vooral een luisterend oor zijn voor de jongeren. Ook nu het ergste coronaleed is geleden, hebben jongeren daar meer dan ooit nood aan. “We merken dat heel veel leerlingen gesloten geworden zijn. De pandemie is echt zwaar geweest voor de jongeren, we hebben dat met z’n allen hard onderschat”, zegt Fleur Cromheecke van KOBOS in Kapelle-op-den-Bos. “Nu we terug buiten mogen, is dat voor veel jongeren een grote stap.”

De programma'sworden telkens live uitgezonden en kunnen herbeluisterd worden op de website van Radio çava.