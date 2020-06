Radio CoROna doet Radio Ro herleven

“De deuren van onze theaterzaal zijn noodgedwongen gesloten, we mogen maar beperkt mensen ontvangen”, zegt centrumverantwoordelijke Liesbet Vermaelen. “Het is hier nog te stil naar onze zin. Ons gemeenschapscentrum is niet gemaakt voor stilte en leegte. We gingen daarom op zoek naar een alternatief om zo veel mogelijk mensen te bereiken.” Het resultaat is Radio CoROna, een gelegenheidszender die vier zondagvoormiddagen lang uitzendt vanuit het gemeenschapscentrum in Rode. Luisteren kan via de website van de Boesdaalhoeve en de Facebook-pagina van het GC. “Met RADIO coROna komen we naar jou, thuis of waar je ook bent. Presentatoren van de vroegere Radio Ro brengen je wekelijks een verrassend en leuk programma.” De eerste zondagse uitzending was gisteren. Wie nog een plaatje wil aanvragen voor de volgende uitzendingen op zondagvoormiddag om 10u (28/6, 5/7 en 12/7) kan dat via dit formulier.