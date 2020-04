Ramadan in coronacrisis: evenveel lekkers en online familiecontact

Voor meer dan 50.000 moslims in onze regio begon vandaag de Ramadan, de maand waarin moslims vasten van zonsopgang tot zonsondergang. De ramadan is ook een periode waarin samenkomen met familie en vrienden centraal staat, maar dat zal door het coronavirus dit jaar niet kunnen. Wij waren te gast bij twee moslimgezinnen in Halle en Vilvoorde.

“Ramdan Kareen” of zalige Ramadan. Zo begint de eerste dag van de Ramadan bij het Marokkaans-Indonesische gezin van Meriama in Vilvoorde. Om exact 20u54 mogen Meriama en haar gezin het vasten verbreken met heel wat lekkers. En daar kruipt vooraf behoorlijk wat werk in: “Ik ben nu het menu aan het maken, vertelt Meriama. “Eerst Harira, een typisch Marokkaanse soep met groenten, vlees en kip. Daarna msemen met of zonder kefta, een typisch Marokkaanse pannenkoek. Een ook selou, allerlei geperste nootjes.

'We blijven in ons kot'

Ook in Halle worden de voorbereidingen getroffen voor de Iftar, de maaltijd na zonsondergang. Normaal gezien wordt die genuttigd met heel veel familie en vrienden, maar gelukkig zijn er in deze coronatijdens hoogtechnologische alternatieven. Het gezin van Amal uit Halle houdt contact met hen via Skype. “We houden ons aan de regels en blijven in ons kot, ook tijdens deze belangrijke periode,” klinkt het.