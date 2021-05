Ramadan Express volgt moslims na zonsondergang

Wat doen moslims 's nachts tijdens de Ramadan? Dat ontdekken we in de derde aflevering van onze reeks Ramadan Express. Tijdens de ramadan eten moslims pas na negen uur 's avonds en dat kan tot vier uur 's morgens. Onze reporter Rachida was vorige nacht te gast bij het gezin van Eric-Abdelhadi en Aicha in Vilvoorde.

Het is twintig na negen wanneer Eric en zijn gezin aan het Magreb gebed beginnen, dat is het gebed bij zonsondergang. Na dit gebed is het moment aangebroken om iets te eten en te drinken. Niet iedereen blijft natuurlijk de hele nacht wakker tijdens de ramadan. Zeker niet wie vroeg uit de veren moet om te werken.

“Wij verdelen onze tijd doorheen de nacht. Rond elf uur doen we het nachtgebed, gevolgd door de Taraweeh met het gezin. Dat is het gebed tussen het nacht- en ochtendgebed”, zegt Eric-Abdelhadi Lecat. “We lezen dan in de Koran, maar doen verder niets. Tijdens de Ramadan staat ook het lezen van de Koran centraal. Het geloof is een groeiproces dat niet van zichzelf komt. Rond 1 uur gaan we slapen.”

Lang duurt de nacht niet voor het gezin, want rond half vier start de Suhoor, de laatste maaltijd voor de zon opkomt. Het is een licht, gezond en evenwichtig ontbijt. Van zodra de zon opkomt, is het tijd voor een nieuwe dag.