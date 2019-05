Vandaag is de Ramadan begonnen. Een maand lang vasten de moslims wereldwijd tussen zonsopgang en zonsondergang.

Vanaf vandaag mogen volwassen moslims die deelnemen aan de Ramadan tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten, drinken, roken of seks hebben. Voor de moslims is het een vorm van zuivering van hun ziel. Door overdag te vasten tonen ze zich solidair met mensen die honger lijden.

RINGtv sprak vandaag met een aantal moslims in Vilvoorde over wat die bijzondere vastenmaand voor hen betekent. Het verslag zie je vanavond in ons nieuws.