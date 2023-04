RandKrant maakt roadtrip langs steenwegen in Vlaamse Rand

Op zeven van de tien steenwegen naar Brussel reed ooit een boerentram. Ook op de N9. Vandaag laveert er vooral veel verkeer tussen de bouwlinten langs die steenwegen. Zo begint de roadtrip van Luc Vander Elst in RandKrant langs de N9 in Asse. “De N9 is één van de drukste wegen van de regio met zo’n 24.000 wagens per dag. Het was vroeger de weg om naar de kust te rijden, vandaar dat er veel aantakkingen zijn”, zegt Vander Elst. “Het is een interessante weg om de reeks mee te beginnen. We bekijken ook hoe veilig de weg was, is en in de toekomst wordt, maar ook de bebouwing langs die wegen. Daarbij valt toch de typisch Vlaamse lintbebouwing op.”

In een andere aflevering wordt de N3 onder de loep genomen. “Die steenweg werd aangelegd ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in 1897. Langs de weg werden de bezoekers vervoerd tussen het Jubelpark en het park van Tervuren, waar de tentoonstelling over Congo gehouden werd. Het is een steenweg waar een hele geschiedenis aan vasthangt”, aldus Vander Elst.

