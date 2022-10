Rantour meet schade op na voetbalrellen in Luik

Het waren beangstigende beelden na de voetbalwedstrijd. Supporters van Standard en Anderlecht bekogelden elkaar met vuurpijlen, vuurwerk ontplofte vlak boven de bussen. “Ook biljartballen, bierflesjes, bommetjes en fakkels vlogen in het rond. Ik ben de hele tijd op de bus blijven zitten”, zegt Luc Heirweg, de vaste chauffeur van de spelersbus van Anderlecht. “Helemaal op mijn gemak was ik niet. Het was precies een oorlogszone aan het worden.”

De bus waarmee de stewards vervoerd werden, is het meest beschadigd. Drie ramen sneuvelden en aan het koetswerk is ook schade. De bus is een tijdje buiten dienst omdat de wisselstukken uit Duitsland moeten komen. Op de spelersbus zijn tal van schroeiplekken te zien van de vuurpijlen en is de nummerplaat gestolen. Dat heeft zware gevolgen. Zo moet de bus opnieuw gekeurd worden, moet de tachograaf opnieuw geijkt en een nieuwe transportvergunning aangevraagd worden.

"Meer dan twee uur na de wedstrijd ben ik pas kunnen vertrekken met de spelers", aldus Luc. "Ik moet zeggen: elke speler vroeg hoe het met mij ging. Tijdens de terugrit was het bijzonder stil op de bus. De spelers waren ook onder de indruk van wat er zich afgespeeld heeft op en naast het veld."