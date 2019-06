Reacties op nieuwe plannen voor Broeksite ('Uplace')

UNIZO en Bond Beter Leefmilieu

Middenstandsorganisatie UNIZO en de Bond Beter Leefmilieu reageren samen en vinden het voorstel van bemiddelaar Alexander D’Hooghe een interessante basis voor verdere onderhandelingen. Ze blijven bij hun standpunt dat een traditioneel shoppingcentrum voor hen een no go is. “De combinatie met een KMO-zone blijft essentieel voor ons”, zegt Danny Van Assche van UNIZO.De Bond Beter Leefmilieu is gewonnen voor een circulair bedrijventerrein. “Daarbij gaat het om ‘maakwinkels’ met het principe dat wat daar wordt geproduceerd ook daar wordt verkocht,” legt Erik Grietens uit.

Leuven

Ook de stad Leuven staat achter het streven naar een circulaire economie op de Broek-site. Het stadsbestuur wil vooral garanties dat er geen traditioneel shoppingcomplex komt. De stad vreest voor concurrentie voor het eigen handelscentrum. Verder is er nog te weinig duidelijkheid over de haalbaarheid van het project, klinkt het daar.

Vilvoorde

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) vindt het plan van D’hooghe een stap vooruit. “Het nieuwe voorstel houdt meer rekening met zijn omgeving. Het is niet langer een infrastructuurproject, maar een stadsproject,” zegt hij. Bonte blijft ervoor pleiten dat de ontwikkeling van de Broeksite zou kaderen in een integrale aanpak voor het strategisch plan van het hele reconversiegebied Vilvoorde-Machelen.

Ben Weyts en gemeente Machelen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en het gemeentebestuur van Machelen laten in een mededeling weten dat ze achter de plannen voor de Broeksite staan. Weyts hoopt dat de volgende Vlaamse regering het voorstel meeneemt in het regeerakkoord. “Ik hoop dat de Broeksite kan transformeren van een schandvlek tot een gemeenschapsplek. Dan zouden ook andere sites ontwikkeld kunnen worden vanuit een sterke regionale visie,” klonk het. Burgemeester Marc Grootjans (CD&V) van Machelen is blij dat de reconversiezone na jarenlange stilstand in relatie wordt gezet om wat de Kanaalzone nodig heeft. “Het is nu aan ons om een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen,” aldus Grootjans.

Lees en bekijk hier meer over de nieuwe plannen voor de Broeksite.

Lees ook de reactie van Uplace op de plannen van bemiddelaar D'Hooghe.