Recordjaar voor vogelopvangcentrum Malderen

Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen verzorgt noodlijdende beestjes en laat ze nadien weer los in de natuur. “2019 is al heel druk geweest”, klinkt het daar. “In normale omstandigheden vangen we ongeveer 5500 dieren op per jaar. Dit jaar zal dat cijfer met het grootste gemak gehaald worden. Momenteel is de kaap van 5.000 opgevangen dieren al overschreden.” Maar als het aantal dieren stijgt, stijgen natuurlijk ook de kosten. Denk maar aan medicatie, dierenarts, voeding,… “En dat terwijl de subsidies die we krijgen tot op vandaag identiek zijn aan die van 2015.” Het opvangcentrum wordt voor ongeveer een derde gesubsidieerd, de rest van het werkingsbudget moet komen van ledenwerving, sponsoring, giften en evenementen. Zondag organiseert het opvangcentrum daarom een opendeurdag en krijgen bezoekers de kans om een kijkje achter de schermen te nemen. “Om het uur worden er rondleidingen gegeven door een gids die wat meer uitleg zal geven over de dieren die in het centrum revalideren. In de loop van de namiddag worden een aantal gerevalideerde dieren terug in de natuur gebracht.”