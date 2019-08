Recordopkomst voor hoppluk van Brouwerij Palm

Dit weekend organiseerde Brouwerij Palm in Steenhuffel voor de zevende keer haar hopplukfestival. “Bierliefhebbers kregen de kans de door de brouwerij geteelde hop mee te plukken”, vertelt Peter Buelens van Brouwerij Palm. “Hop is een van de basisingrediënten van bier, het zorgt voor smaak, aroma en karakter. Palm startte in 2011 haar eigen hopteelt, goed voor een 3.000-tal hopranken.” En die ranken moeten elk jaar geplukt worden. Palm doet daarvoor een beroep op vrijwillige plukkers en met succes. “750 bierliefhebbers schreven zich voor deze editie in om zelf deel te nemen aan de hoppluk, daarnaast genoten een 5.000-tal kijklustigen van het totaalprogramma met een opendeur, foodtrucks, muziek en Highland games”, aldus Peter Buelens.