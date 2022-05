Regina Caeli Lyceum organiseert voorleestweedaagse met bekende gasten

Vandaag en morgen gaan een hele reeks bekende en minder bekende gasten in alle klassen een tekstfragment voorlezen. Oud-leerkrachten van de school maar ook enkele acteurs en actrices, schrijvers en schrijfsters, een historicus, mensen uit de cultuursector, lokale politici en muzikanten en sporters komen langs. Onder meer topvoetballer en Dilbekenaar Sven Kums was vandaag van de partij. De bedoeling van het project is om de leerlingen zelf zin te doen krijgen om wat vaker een boek ter hand te nemen. "We willen zo het leesplezier weer meer in de picture zetten in onze school”, zegt directeur Hugo De Wulf. “We lezen dat de leesvaardigheid achteruitgaat en daar willen we iets aan doen. Volgend schooljaar komen er ook een aantal boekenruilkastjes op de speelplaats en starten we ook met een leesproject.”