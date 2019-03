Regio is binnenkort dierenasiel armer

vzw FSPCA zocht naar een ander onderkomen omdat hun huidige stek, een hoeve in Heikruis, bouwvallig was geworden. “Het was hier niet langer houdbaar want bij ieder onweer hielden we ons hart vast wegens de slechte toestand van de stallen. We zijn heel blij dat we onze volledige werking kunnen overbrengen naar Lummen”, zegt Ingrid Buelens-Peetermans van FSPCA.

Door de slechte accommodatie heeft de vzw haar activiteiten moeten doen inkrimpen maar na de verhuis wil de organisatie weer groeien. “We hebben daarvoor Kings' Legacy in het leven geroepen. Met de naam verwijzen we naar een paard dat hier door opzettelijke vergiftiging is gestorven. We willen in Lummen paarden een goed leven en een rustige oude dag geven. Om het beheersbaar te maken werken we met een wachtlijst. We zoeken nu al vrijwilligers die ons in Lummen kunnen helpen, stagiaires dierenzorg zijn ook welkom.”