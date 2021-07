Onze regio is voor de derde keer in een paar weken tijd getroffen door wateroverlast. Onder meer in de Basiliekstraat in Halle zocht het water z'n weg.

Rond de middag trok het zoveelste onweer over onze regio. Onder meer in de Zennevallei viel de regen weer met bakken uit de lucht. Het water zette onder meer in de Basiliekstraat in Halle blank. Ook in Zaventem liepen straten onder.