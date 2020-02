Regiogenoten door coronavirus vast in hotel Tenerife

Zowat duizend vakantiegangers moeten sinds vanochtend binnen blijven in een hotel in Adeje in Tenerife. Een Italiaanse arts die er verbleef, testte positief op het coronavirus. Volgens reisorganisaties TUI en Corendon verblijven er momenteel 116 Belgen in het hotel. Onder hen ook een gezin uit Huizingen met twee jonge kinderen.

Het gezin is pas sinds gisteren in het hotel 'H10 Costa Adeje Palace', zo weet Het Nieuwsblad. Toen de man vanochtend wakker werd, vond hij net als alle andere vakantiegangers een papiertje onder de deur. "Beste gasten, het spijt ons te moeten melden dat het hotel in lockdown is omwille van gezondheidsredenen. Totdat de bevoegde instanties het vragen, moeten jullie op jullie kamer blijven", stond er te lezen op het papiertje.

De lockdown kwam er nadat een Italiaanse toerist positief testte op het coronavirus. Het zou om een arts gaan die afkomstig is uit het Noorden van Italië, de regio waar al zo'n 200 besmettingen werden vastgesteld. Een tweede test vanavond moet uitmaken of de man het virus effectief heeft. Intussen mogen de vakantiegangers - waaronder dus ook het gezin uit Huizingen - het hotel niet verlaten. In de loop van de dag zouden alle vakantiegangers bezoek gekregen hebben van een arts, maar ze zouden intussen hun kamer wel mogen verlaten.

De Spaanse autoriteiten melden dat de vakantiegangers zeker twee weken binnen in het hotel zouden moeten blijven. Het hotel zelf laat intussen op z'n website weten dat het dicht blijft tot en met 15 maart om de veiligheid van de klanten en het personeel te vrijwaren. De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken volgt de toestand van de Belgen in het hotel in Tenerife op de voet, maar van evacuatie is voorlopig geen sprake.

Buitenlandse Zaken raadt wel aan voor wie de komende weken naar het buitenland vertrekt om zich te registreren op travellersonline.diplomatie.be. "Zo hebben we snel de contactgegevens van de Belgen in het buitenland. Het is dan makkelijker om contact op te nemen als er zich problemen voordoen", aldus de federale overheidsdienst.

Foto: TUI België