Regularisatieaanvraag waterpijpbar Strombeek stuit op protest

Al 72 bewoners hebben een online petitie ondertekend. De uitbaters hebben een aanvraag ingediend om de verbouwing van de horecazaak tot een loungebar te regulariseren. Vorig jaar in april hadden de zaakvoerders hun zaak geopend nog voor het verkrijgen van een vergunning. De shishabar werd vervolgens op last van Grimbergs burgemeester Chris Selleslagh door de politie verzegeld.

De omwonenden hopen dat de vergunning voor de zaak – die op de grens van Meise, Wemmel en Grimbergen ligt – er ook nu niet komt. Zij zijn al met een online petitie gestart tegen een mogelijke heropening. Die is al ondertekend door 72 mensen. “Van bij de start was er sprake van zware overlast voor de omwonenden door de nachtelijke openingsuren (16 tot 4 uur)”, klinkt het. “Er is bovendien veel te weinig parkeergelegenheid in verhouding tot het aantal bezoekers.” De bewoners hebben het ook moeilijk met wat zij ‘de bedenkelijke reputatie van de combinatie van een loungebar en een waterpijpbar noemen’. “Voor een dergelijke zaak is er wat ons betreft geen plaats in onze gemeente.”

Tijdens het openbaar onderzoek vorig jaar waren er al heel wat bezwaarschriften van buurtbewoners én een negatief advies van buurgemeenten Meise en Wemmel gekomen. Na de verzegeling omwille van de premature opening door de eigenaars weigerde Grimbergen uiteindelijk ook een vergunning af te leveren. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 12 februari. Daarna zal het schepencollege een beslissing nemen.